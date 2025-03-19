الرئيس التنفيذي لشركة الريبل: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُنهي دعواها ضد الريبل

أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعواها القضائية ضد شركة الريبل بعد أكثر من أربع سنوات من النزاع القانوني، مما أدى إلى خسائر تُقدر بـ 15 مليار دولار لحاملي عملة XRP، وفقا لما صرّح به الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” في بيان على منصة X اليوم 19 مارس.

أعرب “غارلينغهاوس” عن ارتياحه لانتهاء القضية، مؤكدا أن هذه الدعوى كان محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

وجاء الإعلان بعد تقارير أفادت بأن الهيئة ناقشت تصنيف XRP كسلعة ضمن تسوية محتملة، مشيرة إلى خصائصها التشغيلية ومقارنتها بعملة الايثيريوم، التي تُعامل كسلعة.

ورغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بحاملي الريبل، أشار “غارلينغهاوس” إلى أن الريبل حققت انتصارات قانونية حاسمة أثبتت أن XRP ليست ورقة مالية، مؤكدا أن هذا التصنيف أصبح الآن جزءا من القانون.

انتقدت “ماري جو وايت”، الرئيسة السابقة للهيئة، قرار رفع الدعوى، معتبرة أنه كان خطأ جسيم.

كما تعرضت الهيئة، بقيادة “غاري جينسلر”، لانتقادات قضائية بسبب انتهاكات الكشف وعدم الالتزام الصادق بالقانون.

واختتم “غارلينغهاوس” حديثه بالإشادة بفريق الريبل القانوني ومجتمع XRP، مؤكدا أن الشركة لم تكن ترغب في هذه المعركة، لكنها كانت واثقة بضرورة الانتصار فيها، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى لأن تصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم.

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