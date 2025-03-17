مجموعة “لازاروس” تتحول لحوت بيتكوين حيث تمتلك بيتكوين بقيمة مليار دولار: التفاصيل

أصبحت مجموعة “لازاروس”، المسؤولة عن اختراق “Bybit” الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار، واحدة من أكبر حيتان البيتكوين، بعد امتلاكها 13,518 بيتكوين بقيمة 1.13 مليار دولار، وفقا لـ “Arkham Intelligence”.

تجعل هذه الحيازات كوريا الشمالية خامس أكبر دولة من حيث ملكية البيتكوين بعد الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة، وأوكرانيا، متجاوزة حيازات بوتان (13,029 بيتكوين) والسلفادور (6089 بيتكوين).

كما أفادت “Arkham” بأن “لازاروس” قامت مؤخرا بتحويل جزء من الايثيريوم المسروق إلى بيتكوين لتعزيز ممتلكاتها.

إلى جانب ذلك، تحتوي محافظ “لازاروس” على 13,702 ايثيريوم (26 مليون دولار)، و5022 BNB (3 مليون دولار)، و2.2 مليون دولار من DAI، إلى جانب عملات رقمية مستقرة أخرى.

وفقا لـ “Elliptic”، سرقت جهات مرتبطة بكوريا الشمالية أكثر من 6 مليار دولار من العملات المشفرة منذ 2017، حيث يُعتقد أن العائدات تُستخدم في تمويل برنامجها الصاروخي.

كما أفادت “CertiK” بأن المجموعة أودعت 400 ايثيريوم (750 ألف دولار) في خدمة “Tornado Cash” للخلط.

في سياق آخر، كشفت “Socket” أن لازاروس نشرت برمجيات خبيثة جديدة لاستهداف محافظ العملات المشفرة، مثل سولانا وExodus، عبر مكتبات JavaScript مُزيّفة لسرقة بيانات الاعتماد.

وفي تطور متصل، علّقت OKX منصتها اللامركزية Web3 DEX بعد اكتشاف محاولة لازاروس لاستغلال خدمات التمويل اللامركزي (DeFi).

وأفادت بلومبرغ بأن المجمع استُخدم لغسل 100 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالمجموعة.

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