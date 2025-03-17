توسع القيمة السوقية للعملات المستقرة وسط تباطؤ اقتصادي

رغم التوقعات السلبية التي تهيمن على قطاع العملات المشفرة، تستمر القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة في الارتفاع.

الأسبوع الماضي، تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية 219 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما جعلها تقترب بفارق 10 مليار دولار فقط من القيمة السوقية للإيثيريوم.

ووفقا لبيانات “CoinMarketCap”، تبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة حاليا نحو 233 مليار دولار، متجاوزة بذلك القيمة السوقية الحالية للإيثيريوم بما لا يقل عن 3 مليار دولار.

زيادة عرض العملات المستقرة: مؤشرات مزدوجة

عادة، يعود زيادة عرض العملات الرقمية المستقرة إلى سببين رئيسيين، هما:

ارتفاع القوة الشرائية: يرى المحللون أن السيولة القوية في العملات الرقمية المستقرة ضرورية لدعم ارتفاع مستدام في سعر البيتكوين. ففي الأسواق الصاعدة، يؤدي ارتفاع السيولة إلى زيادة القوة الشرائية، حيث يستعد المستثمرون لشراء المزيد من الأصول عند تحسن معنويات السوق. النفور من المخاطرة: عند تراجع السوق، يتجه المستثمرون نحو العملات المستقرة كملاذ آمن لحماية رؤوس أموالهم من التقلبات. وبالنظر إلى انخفاض قيمة الأصول المشفرة خلال الأسابيع الثمانية الماضية، يبدو أن المستثمرين يتخذون نهج أكثر حذر في استثماراتهم.

وتتفق منصة “IntoTheBlock” المتخصصة في تحليل معاملات البلوكشين مع هذا التقييم، حيث تعتبر أن توسع القيمة السوقية للعملات المستقرة يعد مؤشر واضح على تزايد الحذر في السوق.

هل بلغ السوق منتصف الدورة؟

يُثير هذا النمو في عرض العملات الرقمية المستقرة تساؤلات حول ما إذا كان السوق قد وصل إلى ذروته خلال هذه الدورة الصعودية، إذ غالبا ما تتزامن ذروة القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة مع أعلى مستويات السوق.

إلا أن “IntoTheBlock” تؤكد أن الدورة الحالية لا تزال في منتصفها.

فعلى سبيل المثال، في أبريل 2022، بلغ عرض العملات المستقرة 187 مليار دولار تزامنا مع بداية السوق الهابطة.

أما الآن، فقد تجاوز 219 مليار دولار ولا يزال في تصاعد، مما يشير إلى أننا لم نصل بعد إلى قمة الدورة.

وتدعم البيانات التاريخية هذا الاتجاه، حيث تُظهر أن الأسواق غالبا ما تبلغ ذروته بعد 12-18 شهر من عملية انقسام مكافأة تعدين البيتكوين (Halving).

ومع حدوث الانقسام الأخير في شهر أبريل 2024، تتوقع “IntoTheBlock” أن تمتد هذه الدورة الصاعدة حتى منتصف أو أواخر عام 2025، رغم أن التدفقات المؤسساتية والتغيرات التنظيمية قد تؤثر على هذه التوقعات.

في غضون كل هذا، يُظهر تحليل “CryptoQuant” أن المستثمرين الكبار، وخاصة الحيتان، يواصلون تجميع البيتكوين، بغض النظر عن التراجع المستمر في الأسعار.

وهو ما قد يكون إشارة إلى توقعات إيجابية طويلة الأمد رغم التقلبات قصيرة المدى.

اقرأ أيضا:

استحواذ جديد لشركة “ستراتيجي” على 130 بيتكوين بمتوسط سعري 82,981 دولار

منصة “CryptoQuant” تنشر مؤشرات تظهر أن البيتكوين قد يكون على مشارف بداية السوق الهابطة!