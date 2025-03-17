استحواذ جديد لشركة “ستراتيجي” على 130 بيتكوين بمتوسط سعري 82,981 دولار

أعلنت شركة “ستراتيجي”، المتخصصة في استخبارات الأعمال والمعروفة سابقا باسم “مايكروستراتيجي”، عن استحواذها على 130 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليون دولار، بمتوسط سعر 82,981 دولار لكل بيتكوين، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس.

جاءت هذه الصفقة بعد توقف استمر أسبوعين، وعقب آخر عملية شراء في 24 فبراير.

ووفقا لبيانات “بيتكوين تريزوريز”، تُعد هذه الصفقة الأصغر من حيث الحجم منذ أبريل.

بحسب إفصاح الشركة المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم تمويل عملية الشراء من عائدات بيع 123,000 سهم من أسهمها الممتازة الدائمة من الفئة “أ” (STRK) بفائدة 8.00%، والتي وفرت سيولة صافية بلغت 10.7 مليون دولار.

كما أكدت “ستراتيجي” أنها لم تبع أي أسهم عادية من الفئة “أ” خلال الفترة نفسها.

ارتفع إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين إلى 499,226 بيتكوين، بقيمة سوقية تتجاوز 41.6 مليار دولار، وبذلك لم يبقى الكثير ويصل لنصف مليون بيتكوين.

ووفقا لـ “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، فإن الشركة استحوذت على كامل ممتلكاتها بمتوسط سعر قدره 66,360 دولار للبيتكوين، شاملا الرسوم والمصاريف، مما يجعلها تمتلك أكثر من 2% من إجمالي العرض البالغ 21 مليون بيتكوين.

أنهى سهم “ستراتيجي” تعاملات الجمعة بارتفاع 13% عند نحو 297 دولار، مسجلا مكاسب تجاوزت 77% خلال العام الماضي، وفقا لبيانات “ياهو فاينانس”.

ومع ذلك، يتم تداول السهم اليوم بانخفاض طفيف في تعاملات ما قبل فتح السوق.

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