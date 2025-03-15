تراجع مبيعات NFT مستمر وانخفاض مبيعات CryptoPunks بنسبة 55%

تراجعت مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بنسبة 7.8% لتصل إلى 109.2 مليون دولار، وفقا لبيانات “CryptoSlam”، بينما انخفضت مبيعات “CryptoPunks” بنسبة 55%.

رغم ذلك، شهد السوق زيادة كبيرة في أعداد المشترين والبائعين، حيث ارتفع عدد المشترين بنسبة 697% إلى 204,693، وزاد عدد البائعين بنسبة 419.23% إلى 133,708، في حين تراجعت المعاملات بنسبة 5.46% لتصل إلى 1,497,932.

هذا وانخفضت مبيعات NFT الايثيريوم أيضا بنسبة 11.28% إلى 32.7 مليون دولار، رغم تضاعف عدد المشترين بنسبة 103.27% إلى 31,517.

بالمقابل، ارتفعت مبيعات NFT البيتكوين بنسبة 4.63% إلى 22.8 مليون دولار، بينما تراجعت “Mythos Chain” بنسبة 1.78% إلى 15 مليون دولار، وارتفعت POL بنسبة 1.63% إلى 13.8 مليون دولار، في حين هبطت مبيعات NFT سولانا بنسبة 43.44% إلى 10.1 مليون دولار.

في تصنيف المجموعات، احتفظت مجموعة “Courtyard” بالصدارة بمبيعات بلغت 12.2 مليون دولار (+3.63%)، رغم انخفاض المعاملات بنسبة 33.56%.

تبعتها مجموعة “DMarket” بـ 9.8 مليون دولار (-2.40%)، بينما تراجعت “BRC-20 NFT” إلى المركز الثالث بـ 5.6 مليون دولار (-23.41%).

صعدت مجموعة “Quantum Cats” إلى المركز الرابع بإيرادات 3.9 مليون دولار (+349.19%)، في حين هبطت “CryptoPunks” إلى المركز الخامس بـ 3.1 مليون دولار (-55.55%).

أما أبرز المبيعات هذا الأسبوع، فقد شملت إصدار “Beeple” الخاص مقابل 464,480 دولار وإصدار “CryptoPunks” رقم 4220 مقابل 251,307 دولار (134.69 ETH)، مما يعكس استمرار النشاط في سوق المقتنيات الرقمية رغم التراجع بشكل عام.

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