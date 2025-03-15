ارتفاع عرض العملات المستقرة إشارة إلى أن صعود العملات المشفرة لم ينتهِ بعد: التفاصيل

أشارت شركة “IntoTheBlock” يوم الجمعة إلى أن إجمالي عرض العملات الرقمية المستقرة ارتفع إلى 219 مليار دولار، مما يدل على استمرار نمو سوق العملات المشفرة وعدم وصوله إلى ذروته بعد.

وفقا للبيانات التاريخية، غالبا ما يبلغ عرض العملات الرقمية المستقرة ذروته خلال فترات انتعاش السوق، حيث سُجلت الذروة السابقة عند 187 مليار دولار في أبريل 2022 قبل بدء التراجع.

ومع تجاوز العرض الحالي مستواه السابق واستمراره في الزيادة، يبدو أن السوق لا يزال في مرحلة النمو.

بعد تراجعه إلى أقل من 77,000 دولار هذا الأسبوع، انتعش سعر البيتكوين متجاوزا 85,000 دولار صباح الجمعة، وفقا لبيانات “TradingView”.

وحاليا، يتم تداوله فوق مستوى 84,000 دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% خلال 24 ساعة.

يتزامن هذا الارتفاع مع زيادة القيمة السوقية للعملات المستقرة الرئيسية، مثل USDT وUSDC وBUSD وDAI، التي ارتفعت من نحو 204 مليار دولار إلى أكثر من 205 مليار دولار بين 10 و14 مارس، وفقا لبيانات “Glassnode”.

وتلعب العملات المستقرة دور رئيسيا في ربط العملات الورقية بأسواق الكريبتو، حيث تُستخدم في معظم أزواج التداول وتعزز سيولة السوق.

يعكس ارتفاع العرض من هذه العملات استعداد متزايد للتداول، ما يشير إلى نشاط سوقي محتمل في الأسابيع المقبلة.

يمكن اعتبار العملات الرقمية المستقرة بمثابة البنزين الذي يزيد من لهب السوق خاصة عند بدء الحركة.

منذ 5 نوفمبر 2024، أي منذ يوم الانتخابات الأمريكية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لخمس عملات رقمية مستقرة رائدة بأكثر من 28%.

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