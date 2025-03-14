شركة 3AC تحصل على موافقة المحكمة لزيادة قيمة المبلغ المطالبة به لإفلاسها: التفاصيل

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حصل مصفو شركة “ثري أروز كابيتال” والتي يختصر إسمها بـ “3AC” على موافقة المحكمة لزيادة مطالبة إفلاسهم من 120 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، بعد كشف أدلة جديدة عن امتلاك الشركة أصول بهذا المبلغ في منصة تداول العملات الرقمية FTX قبل إفلاسها.
رغم اعتراض مديني FTX بحجة التأخير وضعف الإشعار، رأت المحكمة أن المطالبة الأصلية كانت كافية، مشيرة إلى أن FTX حجبت معلومات مالية ساهمت في التأخير.
كما يسعى المصفون لمطالبة بقيمة 1.3 مليار دولار ضد “Terraform Labs”، متهمينها بالتلاعب بأسعار UST وLUNA، مما أدى لخسائر ضخمة لـ”3AC” قبل انهيار مشروع Terra في 2022.
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