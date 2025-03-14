تحديث جديد: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدرس تصنيف XRP كسلعة

أفادت تقارير حديثة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدرس تصنيف العملة الرقمية XRP كسلعة بدلا من ورقة مالية، وسط مفاوضات تسوية مع شركة الريبل.

وفقا لمصادر مطلعة، تُعيد الهيئة تقييم XRP مقارنة بالإيثيريوم، الذي نجا سابقا من إجراءات SEC بعد تحوله إلى سلعة.

ويأتي هذا في إطار جهود شركة الريبل لتخفيف العقوبات المفروضة عليها، مستندة إلى التغيرات التنظيمية الأخيرة.

وفي سياق متصل، قدّم “ماكسيميليان ستودينجر” اقتراح لاستخدام XRP كأصل مالي استراتيجي، مشيرا إلى إمكانية توفير سيولة بقيمة 1.5 تريليون دولار وتقليل تكاليف المعاملات السنوية بمقدار 7.5 مليار دولار.

رغم هذه التطورات، شهد سعر عملة XRP أداء متباين، حيث ارتفع بنسبة 2% خلال 24 ساعة، لكنه تراجع بنسبة 9% خلال 7 أيام الأخيرة، متأثرا بانخفاض السوق العام بنسبة 6.4%.

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