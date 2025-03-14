شركة كريبتو.كوم تتعاون مع شركة تقنية إماراتية رائدة للتوسع الإقليمي

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أعلنت كريبتو.كوم عن شراكة استراتيجية مع شركة تواصل الخليج، الشركة الإماراتية الرائدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لدمج خدماتها في شبكة تواصل وتطبيق “Tawasal Superapp”، ما يمنح نحو أربعة مليون مستخدم إمكانية الوصول المباشر إلى تداول العملات الرقمية المشفرة.
ستتم الشراكة على مرحلتين، حيث ستبدأ شركة تواصل الخليج بإحالة كريبتو.كوم إلى شركائها الإقليميين، يليها دمج خدمات المنصة داخل التطبيق، مما يعزز انتشار أكثر للعملات الرقمية في الإمارات.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجه المتنامي لدولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية، مما يسهل اعتمادها ويوفر بيئة آمنة للمستخدمين.
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