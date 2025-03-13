الريبل تحصل على الموافقة التنظيمية الكاملة من سلطة دبي للخدمات المالية: التفاصيل

حصلت شركة الريبل على الموافقة الكاملة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتقديم حلول دفع عبر البلوكشين، مما يجعلها أول مزود من نوعه في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

يتيح هذا الترخيص للشركة الاستفادة من سوق المدفوعات العابرة للحدود في الإمارات، الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة بعد حصول الريبل على الموافقة المبدئية في أكتوبر 2024، ما عزز حضورها الإقليمي، حيث يمثل الشرق الأوسط 20% من قاعدة عملائها.

كما حصلت عملة XRP على موافقة هيئة (DFSA)، لتنضم إلى البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين ضمن الأصول المعتمدة.

استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 7.5% من معاملات العملات المشفرة عالميا، وفقا لـ Chainalysis، مما يعكس تنامي دور الإمارات كمركز رقمي رئيسي.

تجاوزت الموافقات التنظيمية العالمية للريبل 60 موافقة، بما في ذلك من سنغافورة ومن نيويورك.

في الوقت نفسه، لا تزال الريبل تواجه معركة قانونية مع هيئة SEC الأمريكية، التي تصر على تصنيف XRP كأوراق مالية غير مسجلة.

رغم انتصارها الجزئي في 2023، فُرض على الشركة غرامة مالية قدرها 125 مليون دولار.

ويرى المحللون أن تغييرات القيادة في هيئة SEC قد تفتح المجال لحل أكثر ملاءمة للشركة.

اقرأ أيضا:

انخفاض نسبة القيمة السوقية المُحققة (MVRV) للبيتكوين إلى أدنى مستوياتها السنوية: هل هي فرصة للشراء؟

تأجيل قرار هيئة SEC بشأن صندوق XRP التابع لـ Grayscale

