انخفاض نسبة القيمة السوقية المُحققة (MVRV) للبيتكوين إلى أدنى مستوياتها السنوية: هل هي فرصة للشراء؟

وفقا لتقرير صادر عن “CryptoQuant”، يمر سوق العملات المشفرة حاليا بحالة من ذروة البيع بعد تصحيح قوي.

وقد شهدت حيازات البيتكوين قصيرة الأجل (أقل من شهر) ارتفاع ملحوظ خلال مارس وديسمبر 2024، حيث بلغت 23% و24.5% على التوالي، مما تزامن مع تراجع السوق ودفع نسبة القيمة السوقية المُحققة (MVRV) إلى مستوى 1.8، وهو قريب من أدنى مستوى سُجل هذا العام عند 1.71.

يرى المحللون أنه في حال استمرار هبوط البيتكوين إلى نطاق 70,000 دولار، فقد تنخفض نسبة MVRV إلى المستويات التي شهدها السوق في أدنى نقاط التصحيح.

ومع ذلك، فإن تراجع المعنويات العامة أدى إلى فقدان العملات البديلة معظم مكاسبها، مما جعل غالبية المستثمرين خارج نطاق الربحية في هذه الدورة.

ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض الحاد قد يكون إشارة إلى أن السوق شهد بالفعل تسييل واسع للمراكز الاستثمارية، مما قد يوفر أرضية مناسبة لانتعاش قادم دون الحاجة إلى مزيد من التراجع العنيف.

حاليا، يمر السوق بالمرحلة الأخيرة من الدورة الصعودية، والتي تتميز بزيادة المخاطر وظروف استثمارية غير مستقرة.

ومع ظهور مؤشرات ذروة البيع، يزداد احتمال التعافي، إلا أن تأكيد بداية سوق هابطة طويلة الأمد لا يزال مبكر.

وبحسب “CryptoQuant“، فإن متابعة العوامل الأساسية مثل حجم وقوة الانتعاش، وتحركات الحيتان، والتغيرات في بيانات الشبكة، والارتباط بالأسواق التقليدية سيكون ضروري لتحديد الاتجاه المستقبلي لسعر البيتكوين.

على صعيد آخر، يشير نمو قاعدة مستخدمي البيتكوين إلى استمرار الاهتمام بالعملة الرقمية رغم تقلبات الأسعار.

فقد ارتفع إجمالي عدد المحافظ غير الفارغة إلى 54.71 مليون، مقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54.72 مليون، والذي تم تسجيله في 19 يناير من هذا العام.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى توسع الشبكة وتقسيم المحافظ الكبيرة إلى وحدات أصغر.

ورغم التقلبات الحادة التي شهدتها البيتكوين منذ بلوغ الذروة عند 109,000 دولار في يناير، إلا أن زيادة عدد المستخدمين تعكس استمرارية الاهتمام بالعملة الرقمية في ظل التحولات الأخيرة في السوق.

اقرأ أيضا:

تأجيل قرار هيئة SEC بشأن صندوق XRP التابع لـ Grayscale

بعد التحديث إعادة طرح مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي

