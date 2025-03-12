تأجيل قرار هيئة SEC بشأن صندوق XRP التابع لـ Grayscale

أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قرارها بشأن طلب شركة “Grayscale” لصندوق XRP المتداول في البورصة، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الوقت للمراجعة.

وقد تمتد العملية حتى 240 يوم، مع موعد نهائي مبدئي في 21 مايو، لكنه قد يتأخر حتى أكتوبر القادم.

في الوقت ذاته، قدّمت الشركة الاستثمارية “فرانكلين تمبلتون” طلب لصندوق XRP ETF وهو ما أشرنا له في مقال سابق على بيتكوين العرب، لتنضم الشركة إلى شركات مثل:

Bitwise و21Shares وWisdomTree.

اذا تم قبول الصندوق سيُتداول في بورصة “Cboe BZX”، وستتولى “Coinbase Custody” حفظ الأصول.

تأتي كل هذه الطلبات تزامنا مع نجاح صناديق ETF البيتكوين، التي تدير أصول بقيمة 100 مليار دولار.

يتوقع “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أن موافقة صندوق ETF الريبل في الولايات المتحدة مسألة وقت، مع استمرار تكهنات السوق بشأن القرار المرتقب.

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