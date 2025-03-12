شركة "Franklin Templeton" تقدم طلب لصندوق ETF الريبل: التفاصيل

قدّمت الشركة الاستثمارية “Franklin Templeton” نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإنشاء صندوق XRP متداول في البورصة، بعد تسجيل “Franklin XRP Trust” في ديلاوير خلال فبراير.

ينافس الصندوق الجديد منتجات مماثلة من “Bitwise” و”21Shares” و”Grayscale” وغيرهم، وسيتم تداوله في بورصة “CBOE BZX”، دون تحديد رمز التداول بعد.

ستتولى “Coinbase Custody” حفظ الأصول، بينما ستكون “كوين بيس” الوسيط الرئيسي، و”CSC Delaware Trust Company” الوصي.

سيُحدد صافي قيمة الأصول وفقا لسعر “CME CF” المرجعي لـ XRP مقابل الدولار، مع السماح فقط للمشاركين المصرح لهم بالإنشاء أو الاسترداد.

ستموّل “Franklin Templeton” معظم نفقات التشغيل.

يخضع الطلب لمراجعة هيئة SEC، التي تنظر أيضا في طلبات عديدة أخرى لصناديق XRP المتداولة، تزامنا مع استمرار التدقيق التنظيمي حول تصنيف العملة ومع استمرار النزاع القانوني بين هيئة SEC وشركة الريبل.

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