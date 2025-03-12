مشرّع في تكساس يسعى لتحديد سقف مشتريات الولاية المقترحة من البيتكوين عند 250 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 12 مارس 2025 08:17 صباحاً - اقترح أحد أعضاء الهيئة التشريعية في تكساس مشروع قانون يحدّ من المبالغ التي تستثمرها السلطات المحلية وحكومة الولاية في العملات الرقمية كأصولٍ احتياطيّة.

في مشروع قانون تم تقديمه في 10 مارس، اقترح النائب "رون رينولدز" أن لا يُسمح لمراقب ولاية تكساس باستثمار أكثر من 250 مليون دولار من "صندوق الاستقرار الاقتصادي" – المعروف أيضًا باسم "صندوق الأيام العصيبة" – في البيتكوين (BTC) أو أي عملة رقمية أخرى. كما اقترح التشريع منع البلديات أو المقاطعات في تكساس من استثمار أكثر من 10 ملايين دولار في العملات الرقمية.

مشروع القانون HB 4258، المقدم من النائب رون رينولدز: Texas legislature

جاء هذا المقترح بعد أن أقرّ مجلس شيوخ تكساس في 6 مارس تشريعًا لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في الولاية. ويبدو أن مشروع القانون "SB 21" قد يسمح لمراقب الولاية بشراء البيتكوين للاحتياطي دون حد أقصى، وفقًا لأحدث مسودة.

كان مخطّط الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين في تكساس واحدًا من عدّة مشاريع قوانين اقترحتها حكومات الولايات الأمريكية عقب تنصيب الرئيس "دونالد ترامب" وفوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. وقد صرّح نائب حاكم تكساس "دان باتريك" في يناير بأن الأولويات التشريعية للولاية لعام 2025 ستشمل اقتراحًا لإنشاء "احتياطي بيتكوين تكساس".

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ليس من الواضح ما إذا كان النائب رينولدزالديمقراطي، يهدف إلى دعم مشروع قانون الاحتياطي من البيتكوين، الذي قدمه السيناتور الجمهوري تشارلز شفيرتنر، أو أنه يسعى لفرض قيود في حال أصبح التشريع قانونًا. وإذا تم تمريره ووقّعه الحاكم غريغ أبوت، فسيصبح القانون ساري المفعول في 1 سبتمبر.

حاول موقع "Cointelegraph" التواصل مع مكتب النائب رينولدز للتعليق، لكنه لم يتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

وعلى الرغم من توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 7 مارس لإنشاء "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الفيدرالي" و"مخزون الأصول الرقمية"، فقد شكك العديد من الخبراء القانونيين في مدى سلطة الرئيس الأمريكي لتنفيذ سياسات محددة من خلال الأوامر التنفيذية. وفي 11 مارس، أعادت السيناتور سينثيا لوميس من وايومنغ تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ لتقنين الاحتياطي المقترح من البيتكوين.

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