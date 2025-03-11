شهد سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية تقلبات حادة، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 76,700 دولار قبل أن يتعافى السعر إلى 81,500 دولار.
كما تكبدت العملات الرقمية البديلة خسائر أكبر، حيث هبط سعر الايثيريوم إلى 1790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 شهر، قبل أن ترتفع العملة مجددا إلى 1900 دولار.
تسببت هذه الانخفاضات في تصفية صفقات بقيمة مليار دولار، مع استحواذ البيتكوين على أكثر من 30٪ من عمليات التصفية.
في المقابل، ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى 58.9٪ من إجمالي السوق، الذي تبلغ قيمته الآن 2.75 تريليون دولار، بانخفاض 2.5٪ خلال اليوم.
بينما دخلت معظم العملات البديلة، المنطقة الحمراء فيما نجت بعض العملات الرقمية مثل Story (IP) وMove (MOVE) من الانخفاض، مسجلة مكاسب طفيفة.
اقرأ أيضا:
بنك “BBVA” يقدم خدمات تداول البيتكوين والايثيريوم لعملائه في إسبانيا
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الريبل يقدم حقائق حول توزيع XRP
كانت هذه تفاصيل خبر البيتكوين تتعافى من انهيار 77 ألف دولار والايثيريوم تختبر أدنى مستوى له في 17 شهر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.