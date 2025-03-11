البيتكوين تتعافى من انهيار 77 ألف دولار والايثيريوم تختبر أدنى مستوى له في 17 شهر!

شهد سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية تقلبات حادة، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 76,700 دولار قبل أن يتعافى السعر إلى 81,500 دولار.

كما تكبدت العملات الرقمية البديلة خسائر أكبر، حيث هبط سعر الايثيريوم إلى 1790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 شهر، قبل أن ترتفع العملة مجددا إلى 1900 دولار.

تسببت هذه الانخفاضات في تصفية صفقات بقيمة مليار دولار، مع استحواذ البيتكوين على أكثر من 30٪ من عمليات التصفية.

في المقابل، ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى 58.9٪ من إجمالي السوق، الذي تبلغ قيمته الآن 2.75 تريليون دولار، بانخفاض 2.5٪ خلال اليوم.

بينما دخلت معظم العملات البديلة، المنطقة الحمراء فيما نجت بعض العملات الرقمية مثل Story (IP) وMove (MOVE) من الانخفاض، مسجلة مكاسب طفيفة.

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