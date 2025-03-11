'Mt. Gox' تًجري عملية تحويل بقيمة 900 مليون دولار مع وصول البيتكوين إلى 76 ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 11 مارس 2025 11:24 صباحاً - نقلت منصّة تداول العملات المشفرة المًنهارة، Mt. Gox، ما يقرب من مليار دولار من البيتكوين، في ثاني عمليّة تحويل كبيرة خلال أسبوع، بالتزامن مع انخفاض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر يوم 11 مارس.

ومن بين الـ 11,833 بيتكوين (BTC) التي تم نقلها، تم إرسال 11,501 بيتكوين (بقيمة 905.1 مليون دولار) إلى محفظة جديدة، بينما تم تحويل الـ 332 بيتكوين المتبقية (بقيمة 26.1 مليون دولار) إلى محفظة ساخنة، وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين، Lookonchain، التي استندت إلى بيانات "Arkham Intelligence".

تفاصيل تحويل "Mt. Gox" بقيمة 931 مليون دولار. Arkham Intelligence

يأتي هذا التحويل بعد أقل من أسبوع من قيام Mt. Gox بنقل 12,000 بيتكوين، بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار، في 6 مارس. وأشارت "Arkham" إلى أن 15 مليون دولار من تلك الأموال تم إرسالها إلى BitGo، أحد الأوصياء المسؤولين عن تسهيل سداد ديون دائني Mt. Gox.

من جهتها، قالت شركة تحليلات البلوكتشين "Spot On Chain" إن الـ 332 بيتكوين التي تم إرسالها مؤخرًا إلى المحفظة الساخنة قد يتم استخدامها أيضًا في عمليات السداد.

تزامنت هذه التحرّكات مع انخفاضٍ بنسبة 2.4% في سعر البيتكوين، حيث تراجعت إلى 76,784 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko، مما أعادهت إلى مستويات نوفمبر عندما كان السوق يشهد ارتفاعًا مدعومًا بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

ورغم أن البيتكوين قد تعافت لاحقًا لتصل إلى 79,275 دولارًا، نصح آرثر هايز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Maelstrom، المستثمرين بـ "التحلي بالصبر" في منشورٍ على منصّة "X" يوم 11 مارس، حيث توقّع أن تصل البيتكوين إلى القاع، عند مستوى 70,000 دولار.

تشير بيانات "Spot On Chain" إلى أن المحافظ الرئيسية لـ "Mt. Gox" تحتفظ الآن بـ 24,411 بيتكوين فقط، بقيمة 1.94 مليار دولار، بعد أن بدأت المنصّة في تصفية ما يقرب من 9.2 مليار دولار من بيتكوين منذ يونيو 2024.

تغيّر حيازات "Mt. Gox" من البيتكوين منذ عام 2015. المصدر: Spot On Chain

في أكتوبر الماضي، مدّدت المنصّة المفلسة الموعد النهائي لسداد جميع ديونها للدائنين، مشيرةً إلى أنها ستكمل العملية بحلول 31 أكتوبر 2025.

ومن الجدير بالذكر أن "Mt. Gox" كانت أكبر منصّة لتداول البيتكوين بين عامي 2010 و2014، حيث استحوذت على حوالي 70-80% من حجم التداول قبل أن تنهار بسبب اختراق أمني أدى إلى سرقة ما يصل إلى 850,000 بيتكوين من المنصة التي كانت مقرها في طوكيو.

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