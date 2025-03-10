الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الريبل يقدم حقائق حول توزيع XRP

أوضح “ديفيد شوارتز”، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الريبل، بعض التفاصيل حول تاريخ توزيع XRP، ردا على التكهنات التي أثارها المستخدمون عبر منصة X.

بدأت القصة في عام 2011، عندما سعى “شوارتز” و”جيد ماكاليب” و”آرثر بريتو” إلى إنشاء بديل أكثر كفاءة للبيتكوين، ليخرجو بفكرة الريبل وينتهو من تطوير “XRP Ledger” بحلول يونيو 2012.

عند الإطلاق، تم التبرع بـ 80% من إجمالي XRP لشركة “NewCoin”، التي أصبحت لاحقا تسمى الريبل، بينما احتفظ المؤسسون بالباقي.

ردا على الادعاءات حول عدالة التوزيع، أكد “شوارتز” أن المؤسسين يحق لهم الاحتفاظ بقيمة السوق التي يمنحها لهم النموذج الاقتصادي الحر.

كما أشار إلى أن الاتفاقية الخاصة بالتوزيع تم توقيعها في 17 سبتمبر 2012، مؤكدا أن محفظة “Genesis” كانت تحتوي على 200,999 XRP فقط عند إنشاء السجل.

فيما يتعلق بعمليات التحقق في XRPL، أوضح أن بعض التغييرات الجوهرية حدثت في أواخر ديسمبر 2012، لكن النظام لم يعمل بكامل طاقته حتى يناير 2013.

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