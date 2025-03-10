بنك “BBVA” يقدم خدمات تداول البيتكوين والايثيريوم لعملائه في إسبانيا

أعلن بنك “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” والمعروف باختصار بـ (BBVA)، ثاني أكبر بنك في إسبانيا، عن إتاحة خدمات تداول البيتكوين والإيثريوم لعملائه من القطاع الخاص عبر تطبيقه.

سيتم طرح الخدمة تدريجيا، بدءا بمجموعة صغيرة من المستخدمين، بعد استيفاء البنك متطلبات “MiCA” وإتمام الإجراءات التنظيمية مع “CNMV”.

لم يحدد البنك موعد لتوسيع الخدمة إلى العملاء خارج المصرفية الخاصة، ما يعني أنها تظل متاحة فقط لمن يستوفون معايير الثروة الخاصة بالبنك في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التوسع بعد أن قدم البنك خدمات مماثلة في سويسرا منذ 2021، وفي تركيا عبر “Garanti BBVA Kripto” منذ يناير 2025.

رغم أن البنوك التقليدية لا تزال مترددة في تقديم تداول العملات المشفرة للأفراد، فإن التنظيمات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مثل “MiCA”، توفر مزيد من الوضوح.

في هذا السياق، أعلن بنك “ستاندرد تشارترد” عن كيان جديد لحفظ الأصول الرقمية في لوكسمبورغ، بينما بدأت بنوك أوروبية أخرى في شراء البيتكوين، مثل بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي، الذي استثمر مليون يورو في البيتكوين في يناير الماضي.

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