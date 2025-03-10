الإفراج عن معدات تعدين العملات المشفرة المحجوزة يخفف الضغوط على صناعة التعدين: التفاصيل

بدأت السلطات الأمريكية بالإفراج عن آلاف وحدات تعدين العملات المشفرة التي كانت محتجزة في الموانئ منذ أشهر، رغم استمرار حجز نحو 10,000 وحدة أخرى.

ووفقا لتقرير “رويترز”، فإن عمليات الضبط، التي بدأت العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بانبعاثات الترددات الراديوية والقيود التجارية، استهدفت أجهزة من “Bitmain” و”MicroBT” و”Canaan”.

تشير التقارير إلى أن بعض المعدات المضبوطة تحتوي على شرائح من “Sophgo”، وهي شركة صينية مدرجة في القائمة السوداء لدورها في تسهيل المعاملات بين “TSMC” و”Huawei”.

ورغم الإفراج الجزئي، لا تزال الشحنات المتبقية قيد الحجز، مما يعكس استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على قطاع تعدين العملات الرقمية.

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