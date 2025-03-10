السلفادور تعزز احتياطياتها من البيتكوين رغم الضغوط المحيطة!

واصلت السلفادور استراتيجيتها في تجميع البيتكوين، حيث أضافت 6 عملات بيتكوين جديدة إلى احتياطيها في 10 مارس، ويأتي ذلك بدلا من التزامها المعتاد بشراء 1 بيتكوين يوميا.

يأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة بالتراجع عن تبني العملة المشفرة.

أعلن المكتب الوطني للبيتكوين عن هذه الخطوة عبر منصة X، مشيرا إلى أن الحكومة اشترت 5 بيتكوين إضافية إلى جانب شرائها الروتيني.

وبهذا، ارتفع إجمالي حيازات الدولة إلى 6111.18 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 493 مليون دولار وفقا لأسعار السوق الحالية.

تزامن ذلك مع استمرار انخفاض سعر البيتكوين، حيث ظل السعر يحوم حول 80 ألف دولار.

شهدت السلفادور عمليات شراء مماثلة خارج روتينها اليومي في الأشهر الماضية، إذ أضافت 12 بيتكوين في 19 يناير، و11 بيتكوين في 4 فبراير، و5 بيتكوين أخرى في 3 مارس.

ورغم توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2024، والتي تضمنت إلغاء وضع البيتكوين كعملة قانونية وتقليص دور القطاع العام في التعامل بالبيتكوين، إلا أن الحكومة لا تزال متمسكة بموقفها.

ازدادت ضغوط صندوق النقد الدولي في 3 مارس عندما قدم طلب جديد بترتيب مالي موسع للسلفادور، يتضمن شروط تمنع تجميع البيتكوين الطوعي من قبل القطاع العام وتحد من إصدار أدوات دين مرتبطة بالبيتكوين.

ومع ذلك، رفض الرئيس “نجيب بوكيلي” هذه المطالب، معتبرا إياها مجرد “تذمر”، وأكد أن بلاده لن تتوقف عن شراء البيتكوين، مضيفا:

لم نتوقف عندما تخلّى العالم عنّا، فلن نتوقف الآن ولن نتوقف في المستقبل.

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