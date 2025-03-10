تعافي البيتكوين جزئيا وحفاظه على مستوى 80 ألف دولار ونزيف العملات البديلة مستمر!

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة موجة جديدة من التقلبات خلال الساعات الماضية، حيث هبط سعر البيتكوين إلى مستوى 80 ألف دولار قبل أن يستعيد جزء من خسائره.

في المقابل، سجلت العديد من العملات الرقمية البديلة تراجع حاد على رأسها عملة الريبل وعملة سولانا.

الاتجاه الهبوطي يسيطر على البيتكوين:

رغم فترات الانتعاش القصيرة، تواجه البيتكوين اتجاه هبوطي واضح منذ أيام.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر عملة البيتكوين عند نحو 86 ألف دولار، إلا أن بداية الأسبوع حملت معها ضغوط جديدة دفعتها إلى أدنى مستوى لها عند 80 ألف دولار، ما تسبب في عمليات تصفية ضخمة خلال 24 ساعة.

لكن سرعان ما عاودت العملة الصعود لتصل إلى نحو 84 ألف دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة في الفترة القريبة، خاصة مع ترقب الأسواق لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في 12 مارس.

هذا التقرير سيوضح معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل أسعار الفائدة، وهو عامل تاريخي يؤثر بشكل كبير على أداء البيتكوين.

في الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين نحو 1.66 تريليون دولار، مع استمرار هيمنتها عند حوالي 58.1%.

تراجع حاد في أسعار العملات البديلة:

شهدت معظم العملات الرقمية البديلة انخفاضات ملحوظة، حيث تراجع سعر الايثيريوم إلى أقل من 2000 دولار قبل أن يستعيد بعض خسائره ووصل السعر إلى نحو 2120 دولار.

كما سجلت الريبل وسولانا والدوج واللايت كوين وتون انخفاضات متفاوتة.

بشكل عام، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى نحو 2.82 تريليون دولار، ما يمثل انخفاض بنسبة 5% خلال 24 ساعة الأخيرة.

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