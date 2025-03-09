مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يصف صناديق ETF البيتكوين بأنها مزيفة!

يواصل “روبرت كيوساكي”، مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير”، نقده للنظام المالي التقليدي، معتبرا صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بأنها مزيفة مثل غيرها من الأدوات المالية التي يرى أنها مضللة.

يعتقد “كيوساكي” أن الأسواق المالية تواجه انهيار كبير، كما حذر سابقا في كتابه “نبوءة الأب الغني”، مما يجعل المتقاعدين اليوم أكثر عرضة للخطر مقارنة بالجيل السابق الذي كان يعتمد على معاشات تقاعدية مضمونة.

يرى “كيوساكي” أن التعليم المالي المحدود يجعل المستثمرين غير المطلعين يعتمدون على المنتجات المالية التقليدية، مما يضعهم في موقف ضعيف أمام وول ستريت والتأثير السياسي.

وعليه فهو يوصي بالاحتفاظ بالأصول الحقيقية مثل الذهب والفضة والبيتكوين بدلا من الأدوات المالية الورقية أو المشتقات مثل صناديق الاستثمار المتداولة، التي يعتبرها مجرد طبقة إضافية تفصل المستثمرين عن الملكية الفعلية.

رغم تراجع سعر البيتكوين بنسبة 1.2٪ خلال الأسبوع الماضي، وانخفاض السوق العام بنسبة 11.5٪ وفقا لـ “CoinGecko”، يظل “كيوساكي” مقتنعا بأن الأصول الحقيقية هي الحل لحماية الثروة في الأوقات غير المستقرة.

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