بورصة البحرين الرقمية ATME تطلق رموز رقمية مدعومة بالذهب: التفاصيل

أطلقت بورصة “ATME” الرقمية في البحرين رموز رقمية مدعومة بالذهب، وهي الأولى من نوعها في المملكة البحرينية، وذلك بدعم من مصرف البحرين المركزي.

تتيح هذه الرموز الرقمية، التي يمثل كل منها كيلوغرام واحد من الذهب، للمستثمرين المعتمدين فرصة الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى التخزين المادي.

وصف “أليكس لولا” الرئيس التنفيذي لبورصة “ATME” الخطوة بأنها تجمع بين استقرار الذهب وتقنية البلوكشين، مع خطط لتوسيع المنصة لتشمل فئات أصول أخرى، مما يعزز الشمول المالي في المنطقة.

جدير بالذكر أن بورصة “ATME” هي منصة تداول أصول رقمية مرخصة من مصرف البحرين المركزي، توفر بيئة آمنة لتنفيذ المعاملات.

كما تعمل البورصة كحلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المهتمين بفئات أصول جديدة، مما يساعدهم على تنويع محافظهم الاستثمارية.

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