تحديث: حول وضع قضية شركة الريبل وهيئة SEC الأمريكية

لا تزال قضية شركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مستمرة رغم التغييرات الأخيرة في توجه الهيئة بعد رحيل رئيسها السابق “غاري جينسلر”.

بينما أسقطت الهيئة دعاوى ضد شركات الكريبتو الكبرى مثل بينانس وكوين بيس وكراكن، لم تتخذ ذات الخطوة مع شركة الريبل.

يرى المحامي “فريد ريسبولي” أن الهيئة حاليا تميل لصالح العملات المشفرة، ما يعني أنها قد تتجه لإسقاط الاستئناف والإبقاء على الغرامة البالغة 125 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من 2 مليار دولار التي طالبت بها الهيئة في البداية.

كان من المتوقع أن يتم دفع الغرامة بعد حكم القاضية “توريس” الصيف الماضي، لكن الهيئة قدمت استئنافا في اللحظة الأخيرة، مما أطال أمد القضية.

هناك توقعات بأن الريبل قد تنتظر تعيين “بول أتكينز”، المرشح من قبل “ترامب” لرئاسة الهيئة، والذي لم يحصل بعد على تأكيد مجلس الشيوخ.

في هذه الأثناء، يتولى “مارك أويدا” قيادة الهيئة، وهو معروف بدعمه لقطاع العملات الرقمية المشفرة.

في الأيام الأخيرة، ظهرت تكهنات حول إمكانية قيام الريبل بدفع الغرامة من خلال إرسال ما يعادلها من XRP إلى الاحتياطي الاستراتيجي الذي أعلن عنه ترامب.

لكن “ريسبولي” يرى أن هذا السيناريو غير مرجح في ظل التطورات الحالية.

آراء قانونية أخرى تشير إلى أن الريبل قد تحاول إقناع الهيئة بإلغاء بعض القرارات السابقة، بينما يعتقد مسؤول البيت الأبيض السابق “أنتوني سكاراموتشي” أن القضية قد انتهت بالفعل، مشيرا إلى أنها ربما تكون ضمن القضايا التي أسقطتها الهيئة مؤخرا ومازال لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن ذلك.

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