تأثير إعلان “ترامب” عن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين على الطلب على البيتكوين!

شهد سوق العملات المشفرة ارتفاع قصير الأجل بعد إعلان “ترامب” عن إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، لكنه سرعان ما عاد إلى الانخفاض.

وفقا لتقرير “CryptoQuant”، لا يزال الطلب الفوري الحقيقي على البيتكوين في حالة انكماش، كما تراجع الطلب بشكل واضح بعد الارتفاع الذي شهدته العملة الرقمية الأكبر في أواخر 2024.

في 2 مارس، أعلن “ترامب” توجهه لإنشاء احتياطي يشمل البيتكوين والإيثيريوم وسولانا والريبل وكاردانو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه العملات الرقمية بنسب تراوحت بين 14٪ و60٪.

ومع ذلك، تراجع السوق سريعا مع عمليات البيع المكثفة، حيث ارتفعت تدفقات البيتكوين إلى المنصات من 500-1000 إلى 6739 عملة في 3 مارس، بينما بلغت تدفقات الإيثيريوم نحو 300,000 عملة.

كما تدفق حوالي 2 مليار XRP إلى منصات التداول خلال يومين، معظمها من الحيتان.

في 6 مارس، وقع “ترامب” على أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي من العملات المشفرة المصادرة، مؤكدا أن الحكومة لن تبيع هذه الأصول أو تستحوذ على المزيد منها.

رغم ذلك، واصلت الأسعار انخفاضها، ما يشير إلى أن السوق يحتاج إلى طلب مستدام وليس مجرد دفعات قصيرة بسبب قرارات سياسية.

التذبذب ساهمت فيه الأوامر التنفيذية المعلن عنها بشكل يومي من طرف الرئيس الأمريكي “ترامب” ما جعل مجتمع الكريبتو يطلق على هذه الحركة بـ “ترامب-ن-دمب” ما يعني رفع الأسعار من طرف “ترامب” ثم البيع.

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