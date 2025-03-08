الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise: استراتيجية الولايات المتحدة للبيتكوين قد تمنع الحظر وتعزز التبني العالمي

أكد “مات هوجان”، الرئيس التنفيذي لشركة “Bitwise”، أن إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين في الولايات المتحدة يمكن أن يقلل من احتمالات فرض حظر مستقبلي عليه، ويعزز انتشاره عالميا.

جاء ذلك عقب توقيع الرئيس “دونالد ترامب” أمر تنفيذي لإنشاء هذا الاحتياطي ومخزون من الأصول الرقمية.

وفقا لـ “هوجان”، فإن هذه الخطوة قد تحفز دول أخرى على إنشاء احتياطياتها الخاصة، خاصة إذا رأت فرصة للتحرك قبل عمليات شراء أمريكية إضافية.

كما أشار إلى أن القرار سيجعل من الصعب على المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي تصنيف البيتكوين كأصل محفوف بالمخاطر.

من جانبه، رأى “مايكل سايلور”، مؤسس “Strategy”، أن هذه المبادرة ستعزز موقع الولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي، مشددا على أن الأمر يتجاوز مجرد امتلاك البيتكوين ليشمل الهيمنة على الفضاء الرقمي.

الأمر التنفيذي الجديد ينص على تمويل المخزون باستخدام البيتكوين المصادَر في القضايا الجنائية والمدنية، دون استخدام أموال دافعي الضرائب.

كما أكد “ترامب” أن الحكومة لن تشتري أصول رقمية إضافية مثل الايثيريوم أو الريبل أو كاردانو أو سولانا.

على صعيد السوق، انخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة إلى أقل من 3 تريليون دولار، مع تراجع البيتكوين بنسبة 4٪ إلى 86,000 دولار، والإيثريوم إلى 2,139 دولار، في حين شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاضات متفاوتة.

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