ترامب يعقد قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض ويصرح: لا تبيعوا البيتكوين!

عقد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يوم أمس الجمعة، أول قمة للعملات الرقمية المشفرة في البيت الأبيض، بحضور مجموعة من كبار التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة وعدد من أعضاء إدارته.

خلال القمة، شدد “ترامب” على التزامه بتعزيز احتياطي البلاد من البيتكوين، مستندا إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره في اليوم السابق، والذي ينص على عدم بيع البيتكوين المملوك للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال:

من اليوم فصاعدا، ستتبنى أمريكا قاعدة معروفة بين مستخدمي البيتكوين:

لا تبع البيتكوين الخاص بك أبدا. إنها عبارة متداولة، لا أعرف مدى صحتها، ولكن من يدري؟.

كما كلف الأمر التنفيذي وزير الخزانة “سكوت بيسنت”، ووزير التجارة “هوارد لوتنيك”، بالبحث عن طرق لزيادة احتياطي البيتكوين دون فرض أي أعباء مالية إضافية على دافعي الضرائب.

وعلى الرغم من إنشاء مخزون من الأصول الرقمية يضم عملات بديلة، فإن القرار لا يمنع الحكومة من تداول هذه الأصول ولا يتضمن أي عمليات شراء إضافية.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة أن الحكومة ستلغي جميع الإرشادات السابقة المتعلقة بقوانين الضرائب وتحديد المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

كما أكد دعم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لتعزيز مكانة الدولار في الأسواق العالمية.

لاقى موقف “ترامب” ترحيب واسع من كبار التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة، حيث أشادوا بسياسة الإدارة الجديدة التي تتبنى نهج داعم لهذه الصناعة بدلا من اتخاذ موقف معاد لها.

في هذا السياق، صرح “سيرجي نازاروف”، المؤسس المشارك لـ “Chainlink” قائلا:

من الضروري أن تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها في هذا النظام المالي الجديد. أنا متحمس لرؤية هذا النهج، فهو السبيل للحفاظ على دور أمريكا في النظام المالي العالمي.

ضم الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في مجال العملات الرقمية، من بينهم “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، و”برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، إضافة إلى “كاميرون” و”تايلر وينكليفوس”، مؤسسي شركة “Gemini”، و”مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”.

لم يتم بث معظم جلسات القمة للعامة، إلا أن “ديفيد ساكس” أشار إلى أن المناقشات جرت في إطار مجموعة صغيرة لضمان تبادل أفكار أكثر عمقا وتأثيرا.

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