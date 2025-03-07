الحكومة الأمريكية لن تشتري XRP أو SOL وفقا للخبير الاقتصادي “بيتر شيف”

الحكومة الأمريكية لن تشتري XRP أو SOL للخبير الاقتصادي "بيتر شيف"

أكد الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” أن الحكومة الأمريكية لن تشتري ETH أو XRP أو ADA أو SOL، مشيرا إلى أن مخزون العملات المشفرة سيتألف فقط من العملات الرقمية المصادرة، بينما قد يتطلب أي شراء إضافي للبيتكوين موافقة الكونغرس الأمريكي.

ستحتفظ الحكومة بحوالي 200,000 BTC، بينما سيتم الاحتفاظ بالعملات الرقمية البديلة داخل مخزون منفصل دون شراء عملات رقمية إضافية.

رغم توقعات سابقة بإدراج XRP وADA وSOL وETH ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، فإن الحكومة لم تصادر أي XRP أو SOL أو ADA، لكنها تمتلك نحو 176 مليون دولار من ETH و27 مليون دولار من عملة BNB.

اليوم ووفقا للاجتماع الذي سيعقد في البيت الأبيض ستظهر العديد من التفاصيل وستظر ملامح هذا الاحتياطي الاستراتيجي وكيف سيكون؟ وكيف سيعمل؟

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