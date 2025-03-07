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كشف تقرير حديث من “Santiment” عن أكثر شخصيات العملات المشفرة ذكرا عبر منصات مثل X، Reddit، والتيليغرام، حيث تصدّر “ساتوشي ناكاموتو”، مبتكر ومؤسس البيتكوين القائمة، يليه “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، و”دو كوون”، المؤسس المشارك لـ Terra (LUNA)، المعروف بانهيار مشروعه في 2022.
شملت القائمة أيضا شخصيات بارزة مثل “جاستن صن” (مؤسس ترون)، سام بانكمان فرايد (مؤسس FTX)، ريوشي (مؤسس شيبا إينو)، تشارلز هوسكينسون (مؤسس كاردانو)، تشارلي لي (مؤسس اللايتكوين)، و”تشانغ بينغ تشاو (مؤسس بينانس).
وجاء “ديفيد شوارتز”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الريبل، في المركز الحادي عشر.
أشارت “Santiment” إلى أن زيادة ذكر هذه الشخصيات غالبا ما تؤدي إلى تقلبات في سوق العملات المشفرة وتشير إلى زيادة التفاعل والاقبال على السوق، حيث تتأثر الأسعار بموجات من الخوف أو الحماس بين المستثمرين حسب الظروف.
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كانت هذه تفاصيل خبر “ساتوشي” و”بوتيرين” يتصدران قائمة مؤثري العملات المشفرة الأكثر ذكرا على منصات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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