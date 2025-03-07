“مايكل سايلور” يدعو إلى احتياطي بيتكوين يعزز من القيادة الأمريكية للعملات الرقمية

دعا “مايكل سايلور”، مؤسس “Strategy” (MicroStrategy سابقا)، إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد في مقابلة مع “Fox News” أن البيتكوين تمثل وسيلة آمنة للادخار للأفراد والشركات والحكومات، مشبها إياها بالأرض الرقمية التي يجب على الحكومة الأمريكية تأمين حصتها منها قبل أن يسبقها المنافسون الدوليون.

وأشار “سايلور” إلى أن الاحتياطي لا يتعلق فقط بتخزين البيتكوين، بل بترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقوة رقمية عالمية.

ورأى أن أي دولة تسعى إلى الاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية ستدرك أهمية البيتكوين كأصل استراتيجي.

كما شدد على ضرورة وضع لوائح واضحة تميز بين السلع الرقمية مثل البيتكوين، والعملات الرقمية، والأوراق المالية الرقمية، لضمان تراكم شفاف لهذا الأصل.

العملات البديلة في الاحتياطي الأمريكي:

فاجأ الرئيس “دونالد ترامب” الأوساط المالية بإعلانه دراسة إدراج عملات بديلة مثل الإيثيريوم (ETH) والريبل (XRP) وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA) ضمن احتياطي العملات المشفرة الأمريكي.

في المقابل، أكد “سايلور” أن البيتكوين وحده مؤهل ليكون أصل احتياطي، لأنه لا يرتبط بأي جهة إصدار مركزية.

يشاركه هذا الرأي قادة بارزون في القطاع، مثل الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس ومؤسس منصة التداول “Gemini”، اللذين يؤيدان احتياطي قائم فقط على البيتكوين.

بينما دعم “بيتر شيف” الفكرة العامة للاحتياطي لكنه رفض إدراج XRP والعملات الرقمية البديلة ضمن هذا الاحتياطي.

ومن المتوقع أن يعلن “ترامب” عن تفاصيل استراتيجية احتياطي البيتكوين خلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض اليوم 7 مارس، حيث سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هيكل المبادرة وتكوين الأصول الرقمية لهذا الاحتياطي.

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