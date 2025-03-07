تراجع السوق بعد توقيع الرئيس “ترامب” لأمر تنفيذي لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين

أعلن “ديفيد ساكس”، مدير قسم الذكاء الصناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، أن الرئيس “دونالد ترامب” وقع أمر تنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وذلك في وقت متأخر من يوم أمس الخميس 6 مارس.

وأوضح “ساكس” أن هذا الاحتياطي سيتم تمويله من العملات الرقمية المصادرة من خلال إجراءات قانونية، سواء جنائية أو مدنية.

وفقا للتقديرات، تمتلك الحكومة الأمريكية نحو 200 ألف بيتكوين، ويوجه الأمر التنفيذي بإجراء محاسبة شاملة لممتلكات الحكومة الفيدرالية من الأصول الرقمية.

وأكد “ساكس” أن البيتكوين المخزنة في الاحتياطي لن يتم بيعها، بل سيتم الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي للقيمة، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي سيصبح بمثابة “فورت نوكس الرقمي” للعملات المشفرة، حيث غالبا ما يُنظر إلى البيتكوين على أنه “ذهب رقمي”.

عدم شراء المزيد من العملات المشفرة:

أشار “ساكس” إلى أن المبيعات السابقة للبيتكوين كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 17 مليار دولار بسبب القيمة المفقودة، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية ستتبنى استراتيجية جديدة لتعظيم قيمة أصولها الرقمية.

كما أن الأمر التنفيذي ينص على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأمريكية، يشمل العملات المشفرة المصادرة الأخرى، لكنه أوضح أن الحكومة لن تستحوذ على مزيد من الأصول الرقمية، باستثناء تلك التي تمت مصادرتها قانونيا.

هذا يعني أن الحكومة الأمريكية لن تشتري عملات مثل الايثيريوم أو الريبل أو سولانا أو كاردانو، وهو ما أكده الرئيس “ترامب” في تصريحات سابقة.

وقد لاقت هذه الفكرة سخرية من العديد من المحللين والمسؤولين في القطاع، خاصة بعد أن ذكر “ترامب” بعض العملات البديلة التي وصفها أنصار البيتكوين بـ”الرديئة”.

وأنهى “ساكس” حديثه بالتأكيد على أن الرئيس “ترامب” وعد بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية، وقد تم الوفاء بهذه الوعود.

تراجع سوق العملات المشفرة:

تسبب الإعلان في موجة هبوط حادة في سوق العملات المشفرة، حيث فقدت العملات الرقمية قيمتها وتراجعت بأكثر من 200 مليار دولار (5%) رغم أن بعض المحللين يرون أن القرار إيجابي على المدى الطويل.

نتيجة لذلك، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى أقل من 3 تريليون دولار ثم أرتد السوق مجددا واسترد هذا المستوى

انخفض سعر البيتكوين بنحو 5000 دولار خلال ساعة واحدة، متراجعا من 90,000 دولار إلى 85,000 دولار، قبل أن يستقر عند 89,000 دولار.

كما شهدت عملة الايثيريوم انخفاض بنسبة 5% لتصل إلى 2,150 دولار.

أما العملات البديلة مثل XRP وSOL وADA فقد تأثرت بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسب 8% و7% و10% على التوالي، مما زاد من التقلبات في السوق عقب الإعلان.

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