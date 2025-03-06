الحزب الحاكم في اليابان يقترح تحديد معدل ضريبة العملات المشفرة عند 20%: التفاصيل

اقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان خفض ضريبة العملات المشفرة من الحد الأقصى الحالي 55٪ إلى 20٪، لتتماشى مع ضرائب الأسهم.

يسعى الاقتراح إلى إعادة تصنيف العملات الرقمية المشفرة كأصول مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات بدلا من قانون خدمات الدفع، مما يسهل فرض ضرائب منفصلة على المكاسب ويهيئ الطريق لإنشاء صناديق تداول العملات المشفرة.

يهدف هذا التعديل إلى تطوير السوق وحماية المستثمرين، وهو ما اعتبره قادة الصناعة تطور إيجابي.

تجمع الحكومة حاليا آراء الجمهور حول الاقتراح حتى 31 مارس قبل تقديمه إلى وكالة الخدمات المالية، التي ستصدر مزيدا من التوجيهات بشأن تنظيم العملات المشفرة بحلول يونيو المقبل.

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