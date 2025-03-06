مؤسس سولانا (SOL) يعرض 3 سيناريوهات رئيسية للاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

يترقب مجتمع العملات المشفرة قمة البيت الأبيض يوم 7 مارس، حيث ستتم مناقشة فكرة الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، مع احتمال إدراج عملات مثل الريبل وكاردانو وسولانا إلى جانب البيتكوين والإيثيريوم.

قدم “أناتولي ياكوفينكو” مؤسس سولانا، ثلاثة سيناريوهات حول الاحتياطي المحتمل:

الأول، أن لا يكون هناك احتياطي على الإطلاق، حيث يرى أن تدخل الحكومة يتعارض مع مبدأ اللامركزية.

الثاني، أن تقوم كل ولاية بإنشاء احتياطياتها الخاصة كتحوط ضد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

والثالث، إذا كان لابد من وجود احتياطي، فيجب أن يعتمد على معايير قابلة للقياس، حتى لو كان ذلك يعني أن البيتكوين فقط هو المؤهل حاليا.

وردا على الجدل حول إدراج SOL، نفى “ياكوفينكو” أي محاولة من سولانا لطرح عملتها في الاحتياطي، مشيرا إلى أن الشبكة لا تعمل بهذه الطريقة.

ومع استمرار الجدل، يرى البعض أن توسيع الاحتياطي قد يكون مجرد محاولة لتعزيز حيازات المؤسسات من عملات هذه المشاريع، بينما يخشى آخرون من تأثير التدخل الحكومي على اللامركزية.

ومع اقتراب القمة، لا يبدو أن هذا النقاش سيهدأ قريبا.

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