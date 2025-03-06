منصة Mt.Gox تنقل مبلغ 1.07 مليار دولار من البيتكوين إلى محفظة جديدة: التفاصيل

نقلت منصة Mt. Gox ما قيمته 1.07 مليار دولار من البيتكوين إلى محفظة جديدة، وفقا لبيانات “Spotonchain”.

تضمنت المعاملة 11,834 بيتكوين، ويُعتقد أنها مجرد خطوة داخلية.

تأتي هذه الخطوة بعد عمليات نقل سابقة، حيث قامت المنصة في أواخر 2023 بتحويل 8820 بيتكوين بقيمة 760 مليون دولار إلى مجموعة B2C2، ولا تزال تحتفظ بـ 24,245 بيتكوين تقدر بحوالي 2.19 مليار دولار.

توقفت Mt. Gox عن العمل منذ 2014 بعد سلسلة اختراقات أفضت إلى خسارة 840,000 بيتكوين، لكنها بدأت في يونيو 2024 عمليات السداد لدائنيها، والتي ستتم حتى أكتوبر 2025.

في الوقت نفسه، استعاد البيتكوين جزءا من خسائره، مرتفعا بنسبة 12٪ في 24 ساعة ليصل إلى 92,750 دولار قبل أن يستقر عند مستوى 91,000 دولار.

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