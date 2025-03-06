منصة Upbit تتصدر سوق XRP وتتفوق على بينانس

برزت منصة “Upbit” الكورية الجنوبية بشكل أكبر في سوق XRP، حيث تجاوزت بينانس من حيث حجم الحيازات وحجم تداول عملة الريبل.

وفقا لبيانات “CryptoQuant”، تمتلك “Upbit” ضعف كمية XRP منصة بينانس، كما استحوذت على 14٪ من حجم التداول العالمي، بينما تمتلك بينانس نحو 12٪ فقط منه.

هذا التحول يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الكوريين الجنوبيين بـ XRP، وهو ما انعكس أيضا في تحركات المنصة الأخيرة.

حيث قامت Upbit بنقل 30 مليون XRP بقيمة 95 مليون دولار، مما أدى إلى تقلبات في السوق وأثار تكهنات حول تأثير “Kimchi Premium”، وهي الظاهرة التي تدفع أسعار العملات الرقمية إلى مستويات أعلى في كوريا الجنوبية مقارنة بالأسواق الأخرى.

هذا وشهدت عملة XRP موجة ارتفاع قوية في الفترة الأخيرة، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطط لإنشاء احتياطي وطني استراتيجي للعملات المشفرة، والذي قد يشمل XRP إلى جانب عملات رقمية أخرى.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع العملة بنسبة 50٪ في يوم واحد، حيث وصلت إلى 3 دولار قبل أن تتراجع إلى 2.70 دولار بسبب المقاومة السعرية عند هذا المستوى.

في الوقت نفسه، استمرت الحيتان في تعزيز ثقتها بـ XRP، حيث جمعت أكثر من 270 مليون وحدة خلال 48 ساعة، وهو ما يشير إلى نظرة متفائلة تجاه مستقبل العملة.

ومع ذلك، فإن عدم اختراق مستوى المقاومة قد يدفع السعر نحو 1.60 دولار، وفقا لبعض المحللين.

حاليا، ينتظر المستثمرون قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، والتي قد تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق.

في وقت كتابة هذا المقال، ارتفع سعر XRP بنسبة 5٪ خلال 24 ساعة الماضية، متجاوز أداء السوق الأوسع الذي سجل ارتفاع بنسبة 4.5٪ خلال نفس الفترة.

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