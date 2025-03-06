لماذا ارتفع سعر البيتكوين؟ تحليل موجز لاتجاهات السوق

سجلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفعت لمستوى 91,264 دولار اليوم 6 مارس، محققة انتعاش بنسبة 6٪ من أدنى مستوى لها في 27 فبراير عند 83,000 دولار.

يأتي هذا الصعود مدعوم بتراجع التوترات التجارية وزيادة ثقة المستثمرين المؤسسات.

ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى 92,790 دولار قبل الاستقرار بالقرب من 91,300 دولار، دفع العملات الرقمية البديلة للصعود أيضا، حيث سجلت عملة الايثيريوم والريبل مكاسب بنحو 4%، بينما ارتفعت سولانا وعملة الدوج كوين بأكثر من 5%.

أبرز مؤشرات السوق اليوم 6 مارس:

سعر البيتكوين حاليا: 91,311 دولار (أعلى مستوى: 91,612 دولار)

القيمة السوقية: 1.81 تريليون دولار (+5.9٪ على المستوى الأسبوعي)

مؤشر الخوف والجشع: 25 (خوف شديد)

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التحليل الفني: هل سيواصل سعر البيتكوين الصعود؟

تشير الإشارات الفنية للإيجابية وإلى استمرار الاتجاه الصاعد، حيث ظهرت أنماط “المطرقة” على الرسم البياني في أواخر فبراير وأوائل مارس، ما يعكس رفض الأسعار المنخفضة وعودة المشترين.

حاليا، يتداول سعر البيتكوين ضمن نطاق 90,000 – 92,000 دولار، مع مقاومة عند 94,400 دولار (المتوسط المتحرك الأسي 50).

ومع ذلك، يُتوقع تحرك السعر نحو 108,000 – 109,000 دولار إذا استمر الزخم الصاعد.

ما وراء تقلبات البيتكوين الأخيرة؟

شهدت عملة البيتكوين تصحيح بنسبة 20٪ في فبراير، حيث تراجعت من 109,350 دولار إلى 83,000 دولار بسبب:

جني الأرباح من طرف المؤسسات: سحب المستثمرون 20 مليار دولار من صناديق البيتكوين المتداولة. التوترات الجيوسياسية: تصاعد المخاوف التجارية رفع مؤشر الدولار الأمريكي، مما ضغط على البيتكوين. الأعطال الفنية والتصفية: أدى كسر مستوى الدعم عند 85,000 دولار إلى تصفية مراكز بقيمة 1.2 مليار دولار.

ما الذي يدعم الارتفاع الحالي؟

تعافت البيتكوين بنسبة 10٪ حتى 6 مارس، مدفوعة بـ:

تراجع التوترات التجارية وضعف الدولار، مما زاد الطلب على أصول التحوط.

زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسساتية، مع عودة الأموال إلى صناديق البيتكوين.

تحسن مؤشرات السوق التقنية، مما عزز الثقة في استمرار الصعود.

ما يمكن قوله هو أن البيتكوين استعادت زخمها، لكن اختراق المقاومة عند 94,400 دولار سيكون حاسم لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد نحو مستوى 108,000 دولار.

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