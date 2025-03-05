المؤسس المشارك لمنصة “Reddit” يسعى لشراء “TikTok” وتحويله إلى منصة قائمة على البلوكشين

أعلن “أليكسيس أوهانيان”، المؤسس المشارك لـ “Reddit”، انضمامه إلى الجهود المبذولة لشراء منصة “TikTok” في الولايات المتحدة وتحويلها إلى تكنولوجيا البلوكشين باستخدام بروتوكول “Frequency”، مما يمنح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم ومحتواهم.
يأتي ذلك وسط ضغوط على “ByteDance” لبيع TikTok US بحلول أبريل، وفقا لقانون إدارة بايدن.
تتنافس مجموعة “أوهانيان”، التي تضم المستثمر “كيفن أوريلي”، مع شركات كبرى مثل “Microsoft” و”Oracle”.
لم تؤكد “ByteDance” رسميا نيتها البيع، ولا يزال هناك تحديات تقنية حول كيفية تكييف المنصة الضخمة مع البنية التحتية للبلوكشين.
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