رفض “نجيب بوكيلة” رئيس دولة السلفادور علنا شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار، مؤكدا أن استراتيجية بلاده تجاه البيتكوين لن تتوقف.
طالب صندوق النقد بوضع سقف صفر لمشتريات الحكومة من البيتكوين، وتصفية صندوق “Fidebitcoin” بحلول يوليو 2025، وإنهاء مشاركة الدولة في محفظة “Chivo”.
لكن “بوكيلة” رد قائلا:
لا، لن يتوقف.
تزامن موقفه مع إعلان مكتب البيتكوين عن شراء 1 بيتكوين إضافي، ما رفع احتياطي السلفادور إلى 6101 BTC بقيمة 510 مليون دولار.
بينما يواجه رئيس السلفادور انتقادات دولية، يحظى بدعم مجتمع البيتكوين، حيث علّق “مايكل سايلور” قائلا:
تبني البيتكوين لا يمكن إيقافه.
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السلفادور يرفض شروط صندوق النقد ويصرح: لن نتوقف عن اعتماد البيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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