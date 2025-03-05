اليابان تفتح أبوابها أمام العملات الرقمية المستقرة الأجنبية: عملة USDC تبدأ التداول في 12 مارس

اتخذت اليابان خطوة رئيسية نحو تبني العملات المستقرة، حيث حصلت “SBI VC Trade” على موافقة تنظيمية لإدراج USDC من شركة “Circle”، لتصبح أول عملة رقمية مستقرة أجنبية مرتبطة بالدولار يتم توزيعها قانونيا في البلاد.

يأتي هذا التطور ضمن الإطار التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الأصول الرقمية في اليابان.

موافقة تاريخية:

أصبحت “SBI VC Trade”، التابعة لمجموعة “SBI Holdings” المالية، أول بورصة مسجلة في اليابان كمزود للمدفوعات الإلكترونية، مما يمنحها الحق في التعامل مع العملات الرقمية المستقرة وفقا للوائح المعدلة من وكالة الخدمات المالية (FSA).

أكد “جيريمي أليير”، الرئيس التنفيذي لشركة “Circle”، أن USDC أصبحت العملة الرقمية المستقرة العالمية الوحيدة بالدولار المصرح باستخدامها في اليابان، مشيدا بـ “SBI VC Trade” لدورها في هذا الإنجاز.

بعد تسجيلها، ستبدأ “SBI VC Trade” تجربة تداول USDC في 12 مارس مع مجموعة مختارة من المستخدمين قبل توسيع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع.

وتهدف الشركة إلى دمج العملات الرقمية المستقرة ضمن خدماتها المالية، مما يعزز دور اليابان كسوق متنام للأصول الرقمية.

جدير بالذكر أن اليابان شهدت تحول تنظيمي كبير منذ عام 2023، حيث رفعت الجهات التنظيمية الحظر السابق على العملات المستقرة الأجنبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد توصيات من وكالة الخدمات المالية (FSA) بتخفيف القيود لتعزيز الابتكار المالي.

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