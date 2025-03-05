بينانس تحذف 5 أزواج تداول بيتكوين بين عشية وضحاها: التفاصيل

حسب ما أفادت به منصة بينانس مؤخرا على مدونتها فإنها تواصل جهودها في تحسين جودة السوق من خلال جولة جديدة من حذف أزواج التداول الفوري، وهي عملية تقوم بها بينانس بانتظام لضمان السيولة والكفاءة التشغيلية.

هذه المرة، يتركز القرار على 5 أزواج تتضمن البيتكوين، بالإضافة إلى زوج واحد من الايثيريوم.

لماذا تم الحذف؟

تخضع أزواج التداول في بينانس لمراجعات دورية، ويتم إزالة الأزواج ذات السيولة المنخفضة وحجم التداول الضعيف لضمان تجربة تداول سلسة.

هذا الإجراء ليس جديد، بل هو جزء من استراتيجية بينانس للحفاظ على قدرتها التنافسية وكفاءة السوق.

ما هي المشاريع المتأثرة؟

تمت إزالة الأزواج المرتبطة بالمشاريع التالية:

Measurable Data Token (MDT): يركز المشروع على تبادل البيانات بشكل لامركزي بين المستخدمين والمشترين ومقدمي البيانات.

يركز المشروع على تبادل البيانات بشكل لامركزي بين المستخدمين والمشترين ومقدمي البيانات. Enzyme (MLN): منصة لإدارة استراتيجيات الاستثمار الآلية والتقديرية.

منصة لإدارة استراتيجيات الاستثمار الآلية والتقديرية. Oasis (ROSE): تدفع وتركز على الخصوصية في الويب 3، مع دعم DeFi وGameFi وNFTs.

تدفع وتركز على الخصوصية في الويب 3، مع دعم DeFi وGameFi وNFTs. Viberate (VIB): يدمج البلوكشين مع صناعة الموسيقى، لربط الفنانين والمعجبين ومنظمي الفعاليات.

يدمج البلوكشين مع صناعة الموسيقى، لربط الفنانين والمعجبين ومنظمي الفعاليات. Viction (VIC) – المعروفة سابقا باسم TomoChain: يهدف هذا المشروع إلى توفير بنية تحتية قابلة للتطوير للتطبيقات اللامركزية.

يهدف هذا المشروع إلى توفير بنية تحتية قابلة للتطوير للتطبيقات اللامركزية. XAI: أول حل من الطبقة 3 في نظام Arbitrum البيئي، يركز على صناعة الألعاب.

إزالة هذه الأزواج لا يعني اختفاء العملات الرقمية نفسها من بينانس، إذ لا يزال بالإمكان تداولها عبر أزواج أخرى متاحة على المنصة.

ومع ذلك، فإن المتداولين الذين يستخدمون البرامج الآلية “Spot Trading Bots” لهذه الأزواج بحاجة إلى إلغائها أو تحديث إعداداتها قبل الموعد النهائي لتجنب أي خسائر غير متوقعة.

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