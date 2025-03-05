عملة ADA وLINK تخطفان الأضواء مع اقتراب البيتكوين من مستوى 90 ألف دولار

شهد سعر البيتكوين تقلبات حادة، إذ ارتفع من 81 ألف دولار إلى 89 ألف دولار خلال ساعات، مما أدى إلى تعزيز القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 3 تريليون دولار.

هل تقترب البيتكوين من 90 ألف دولار؟

بعد رحلة سعرية متقلبة بين 96 ألف دولار و78 ألف دولار الأسبوع الماضي، استعادت البيتكوين بعض الزخم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تراوحت بين 84 و86 ألف دولار.

وبعد تفاعل إيجابي من “ترامب” مع القطاع، ارتفع سعر العملة إلى 95 ألف دولار قبل أن تواجه العملة رفض سريع وتنخفض إلى مستوى 81,500 دولار.

بعدها شهد السوق انتعاش قوي بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، حيث قفزت البيتكوين إلى 89 ألف دولار، قبل أن تستقر حاليا فوق مستوى 90 ألف دولار بارتفاع يومي نسبته 8٪، مع قيمة سوقية تقارب 1.75 تريليون دولار وهيمنة تبلغ 58٪.

خطف ADA وLINK للأضواء:

سجلت العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب قوية خلال 24 ساعة الماضية، وكان أبرزها عملة Chainlink (LINK) وكاردانو (ADA)، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 16٪، ليصل سعر LINK إلى 16 دولار، وADA إلى ما فوق مستوى 1 دولار.

كما شهدت الايثيريوم (ETH) والريبل (XRP) مكاسب تفوق 5٪، حيث تجاوزت عملة الايثيريوم حاجز 2200 دولار، ووصلت XRP إلى 2.5 دولار.

بفضل هذه الارتفاعات، استعاد السوق ما يقارب 200 مليار دولار منذ أمس، ليصل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3 تريليون دولار وفقا لـ “coingecko”.

اقرأ أيضا:

إدارة “ترامب” تدعم قرار لإلغاء قانون وسطاء DeFi التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية

مؤسس بينانس “CZ” يقترح نموذج جديد لفتح العملات الرقمية بشكل مشروط: التفاصيل

