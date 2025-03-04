مؤسس بينانس “CZ” يقترح نموذج جديد لفتح العملات الرقمية بشكل مشروط: التفاصيل

اقترح “تشانغ بينغ تشاو” (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، نموذج جديد لإصدار العملات الرقمية المشفرة يهدف إلى الحد من إغراق السوق وتعزيز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

يعتمد هذا النموذج على آلية إصدار مشروط، حيث يتم فتح العملات الرقمية الجديدة وفقا لمعايير محددة تتعلق بالسعر والوقت.

وفقا للفكرة التي شاركها “CZ” عبر منصة “X” في 1 مارس، سيتم طرح 10٪ فقط من إجمالي العرض للبيع في البداية، بينما ستظل النسبة المتبقية 90٪ غير متاحة للتداول.

وستُخصص عائدات البيع الأولي لتمويل تكاليف التطوير والتسويق والرواتب وبناء المجتمع.

أما عمليات الفتح المستقبلية للعملات الرقمية، فستخضع لشروط صارمة، إذ لا يمكن إصدار دفعة جديدة إلا بعد ستة أشهر على الأقل من الإصدار السابق، وبشرط أن يكون السعر قد حافظ على ضعف سعر الفتح السابق لمدة 30 يوم على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الحد الأقصى للإصدار في كل مرحلة بنسبة 5٪ فقط من إجمالي العرض.

على سبيل المثال:

إذا تم إطلاق عملة رقمية بسعر ابتدائي قدره 1 دولار في يناير، فلن تكون العملة مؤهلة لإصدار دفعة جديدة في يونيو إلا إذا تجاوز سعر العملة 2 دولار لمدة 30 يوم متتالية.

وإذا تحقق هذا الشرط في أغسطس، فلن يكون الإصدار التالي متاح قبل مارس من العام التالي، بشرط أن يصل السعر إلى 6 دولارات.

كما يتيح هذا النموذج لفرق المشاريع تأخير عمليات الفتح أو تقليل حجم الإصدار، ولكن لا يمكنها تقصير الفترات الزمنية المحددة أو زيادة النسبة المطروحة من العملات.

يرى “CZ” أن هذا النظام يقلل من خطر طرح كميات كبيرة من العملات المشفرة عندما تكون الأسعار منخفضة، مما يساعد على استقرار السوق ويحفز فرق المشاريع على التركيز على النمو المستدام بدلا من الاستفادة قصيرة الأجل من تقلبات الأسعار.

رغم تقديم هذا الاقتراح، أكد “CZ” أنه لا يخطط لإطلاق أي عملة جديدة، مشيرا إلى أن هذا النموذج قد لا يكون مناسبا لجميع المشاريع.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من عمليات التلاعب بالأسعار، لا سيما بعد انهيار عملة LIBRA التي شهدت ارتفاع حاد إلى نحو 5 دولار قبل أن ينهار إلى مستويات متدنية، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 4.4 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

لماذا انخفض ​​سعر الايثيريوم؟ وهل سيكسر أدنى مستوى له في 16 شهر؟

تراجع سوق الكريبتو بأكثر من 300 مليار دولار بعد ضخ الرئيس “ترامب” للسوق!

