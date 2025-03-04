تراجع سوق الكريبتو بأكثر من 300 مليار دولار بعد ضخ الرئيس “ترامب” للسوق!

أثار الرئيس “دونالد ترامب” ضخا بقيمة 300 مليار دولار في سوق العملات المشفرة يوم الاثنين بعد الإعلان عن احتياطي العملات المشفرة الأمريكي.

بعدها أتى التفريغ لنفس القيمة حيث دخلت التعريفات التجارية حيز التنفيذ اليوم 4 مارس.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 14٪ على مدار 36 ساعة الماضية أو نحو ذلك في انخفاض إلى 2.85 تريليون دولار من أكثر من 3.2 تريليون دولار مساء الأحد.

أفادت منصة “Coinglass” أنه تم تصفية أكثر من 311,000 متداول في الساعات 24 الماضية بما يزيد قليلا عن مليار دولار.

علق الخبير الاقتصادي “أليكس كروجر” على منصة X حول وضع السوق بالقول:

ضخها ترامب بتغريدة. تخلص منها ترامب بتعريفاته الجمركية. كل هذا بفعله. أمر حزين ولكن صحيح.

وفي الوقت نفسه، قال المتداول والمحلل “دون ألت” إنه يتوقع أن الناس توصلوا إلى إدراك أن “ترامب” ربما لن يكون قادر على دفع هذا الأمر عبر الكونغرس بين عشية وضحاها.

صرح “ترامب” خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض يوم أمس 3 مارس:

غدا، التعريفات الجمركية – 25٪ على كندا و25٪ على المكسيك.

وأضاف:

سيبدأ ذلك…ما يتعين عليهم فعله بصراحة هو بناء مصانع سياراتهم وأشياء أخرى في الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة لن يكون لديهم تعريفات جمركية.

كما وقع “ترامب” على أمر تنفيذي يوم الاثنين برفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 20٪، أي أكثر من 10٪ المعلن عنها من قبل.

كما أثرت التعريفات الجمركية على أسواق الأسهم، حيث محا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية.

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 82864 دولار خلال التعاملات المبكرة في آسيا يوم الثلاثاء، حيث خسرت ما يقرب من 12٪ في أكثر من يوم بقليل.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الخوف والجشع في البيتكوين مرة أخرى إلى الخوف الشديد.

تحطمت عملة الايثيريوم مرة أخرى، حيث انخفضت إلى أقل من ذي قبل إلى ما يزيد قليلا عن 2000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023.

حتى العملات البديلة المذكورة في احتياطي العملات المشفرة للرئيس “ترامب” فقدت معظم مكاسبها في غضون 24 ساعة.

كما أغلق انخفاض سوق العملات المشفرة فجوة ضخمة بقيمة 10000 دولار في عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية والتي فتحت خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما كانت الأسواق التقليدية مغلقة.

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