الاحتياطي الأمريكي من العملات الرقمية ليس بديلاً عن وضوح هيئة الأوراق المالية — مسؤول في الصناعة

تام شمس - الثلاثاء 4 مارس 2025 08:16 صباحاً - قال "باتريك يونغ"، رئيس استراتيجية السوق لدى تطبيق الويب 3.0، Galxe، لموقع كوينتيليغراف، في 3 مارس، إن خطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية تعد خبراً جيداً للصناعة، لكنها لا تُغني عن الحاجة إلى تنظيم أكثر وضوحاً.

في منشورٍ على منصّة التواصل الاجتماعي "Truth Social"، صرّح "ترامب" بأنه وجّه مجموعة العمل المعنية بالأصول الرقمية في إدارته إلى تضمين (XRP)، وسولانا (SOL)، وكاردانو (ADA)، ضمن مخزون العملات الرقمية الخاص بالحكومة الأمريكية.

وأضاف ترامب لاحقاً (BTC) و(ETH) إلى القائمة، مُشيراً إلى أنهما سيكونان في "قلب الاحتياطي".

وقد روج "ترامب" لخططه بشأن احتياطي رقمي استراتيجي للولايات المتحدة منذ منتصف عام 2024.

أدى إعلان "ترامب" إلى ارتفاعٍ مُؤقّت في أسعار العملات الرقمية التي ذكرها في منشوره، حيث تعافت "بيتكوين" لتتجاوز 90,000 دولار قبل أن تنخفض إلى نحو 87,000 دولار وقت النشر.

كما حقّقت "ADA" مكاسب تجاوزت 40% خلال أول 24 ساعة بعد إعلان "ترامب".

وتعليقاً على الحدث، قال "يونغ": "سيكون التنظيم الأكثر ودية للصناعة، والذي نأمل جميعاً أن يتحقّق قريباً، المحرك طويل الأجل لأداء العملات الرقمية."

فقد قام "ترامب" بتعيين شخصيات مؤيدة للصناعة في مناصب قيادية رئيسية داخل الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تقدمت في العديد من طلبات المنتجات الرقمية الأمريكية التي كانت متوقفة خلال الإدارة السابقة.

وأضاف "يونغ": "يتطلّع الجميع في عالم العملات الرقمية إلى معرفة ما سيأتي من القيادة الجديدة في هيئة الأوراق المالية الأمريكية، لا سيما الإرشادات الواضحة حول ما يشكل ورقة مالية."

مخاطر العملات البديلة

أثار إدراج "ترامب" للعملات البديلة، مثل (XRP) و(ADA) "اتهاماتٍ بأن "دونالد ترامب" قد يحاول زيادة ثروته الخاصة من العملات الرقمية من خلال هذه الخطوة، وفقاً لما قاله "يونغ".

وقد قام "ترامب" بجمع العديد من العملات البديلة من خلال كيانات خاضعة لسيطرته.

كما يعرّض هذا الاحتياطي الرقمي المخطط له سوق الكريبتو لمخاطر المركزية، وفقاً لـ"آدم أوبراين"، الرئيس التنفيذي لشركة "Bitcoin Well" المتخصّصة في تعليم العملات الرقمية.

وقال "أوبراين" لموقع "كوينتيليغراف": "إذا كنّا سنتّجه نحو الأصول المركزية، فلماذا لا نُدرج الأسهم الكبرى؟" مضيفاً: "إنها مجرد منزلق خطير نسير فيه عندما نبتعد عن البروتوكولات ونتجه نحو الأصول المركزية."

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