جريمة مروعة في كوريا الجنوبية: مقتل رجل صيني في معاملة فاشلة بالعملات المشفرة

جريمة مروعة في كوريا الجنوبية: مقتل رجل صيني في معاملة مشفرة فاشلة

شهدت مدينة “جيجو” بكوريا الجنوبية جريمة عنيفة مرتبطة بمعاملة عملات مشفرة، حيث عُثر على رجل صيني في الثلاثينيات من عمره مقتولا في فندق فاخر بعد تعرضه لعدة طعنات في 24 فبراير.

اعتقال أربعة مشتبه بهم:

وفقا لتقارير محلية، كان الضحية بصدد إتمام صفقة بالعملات المشفرة، لكنه تعرض للهجوم وسُرق منه 85 مليون وون (حوالي 63,000 دولار نقدا).

ألقت الشرطة القبض على أربعة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم، بينهم رجلان (في الثلاثينيات والستينيات من العمر) وامرأتان في الثلاثينيات.

تم اعتقال أحدهم في المطار وآخر في فندق كازينو، بينما سلم أحدهم نفسه للشرطة.

تصاعد العنف ضد حاملي العملات المشفرة:

تزايدت الهجمات على حاملي العملات المشفرة عالميا، حيث وثّق مؤسس “Casa Jameson Lopp” نحو 10 هجمات جسدية هذا العام وحده، رغم أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بسبب عدم الإبلاغ عن بعض الحوادث.

في حادثة أخرى، تعرض “ديفيد بالاند”، المؤسس المشارك لشركة ليدجر، للاختطاف مع زوجته في يناير، حيث طالب الخاطفون بفدية بالعملات المشفرة، قبل أن يتم إنقاذهما في عملية أمنية بعد ثلاثة أيام.

تعكس هذه الأحداث المخاطر المتزايدة لمعاملات العملات المشفرة خارج المنصات المنظمة، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المستثمرين وحاملي العملات الرقمية.

حيث تكثر عمليات الاحتيال في عمليات التبادل التقليدية يد بيد وعليه يمكن اللجوء لمنصات وقنوات موثوقة مثل قناتنا بيتكوين العرب لبيع وشراء العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

شركة “Riot Platforms” تحقق أرباح في 2024 وتعوض خسائر 2023

نقد حاد لإدراج عملات “شيت كوين” في احتياطي العملات المشفرة المقترح من الرئيس “ترامب”

