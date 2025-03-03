شركة "Riot Platforms" تحقق أرباح في 2024 وتعوض خسائر 2023

سجلت شركة “Riot Platforms” إيرادات قياسية بلغت 376.7 مليون دولار في 2024، بزيادة 34% عن العام السابق، مما أدى إلى تحقيق صافي دخل 109.4 مليون دولار مقارنة بخسائر 49.4 مليون دولار في 2023.

جاءت معظم الإيرادات من تعدين البيتكوين الذي حقق 321 مليون دولار، رغم انخفاض الإنتاج إلى 4828 BTC بسبب ارتفاع التكاليف وتأثير تقسيم مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف.

ارتفعت تكلفة تعدين كل بيتكوين إلى 32,216 دولار بسبب زيادة المنافسة وانخفاض أرصدة الطاقة.

واصلت الشركة توسعها من خلال الاستحواذ على “Block Mining” و”E4A Solutions”، كما عززت حيازاتها من البيتكوين إلى 17,722 بيتكوين بقيمة 1.65 مليار دولار.

تتطلع “Riot” إلى دخول مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء (HPC) في 2025، خاصة عبر منشأة “كورسيكانا”، لدعم نموها المستقبلي.

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