نقد حاد لإدراج عملات “شيت كوين” في احتياطي العملات المشفرة المقترح من الرئيس “ترامب”

أولا وقبل الغوض في المقالة نوضح بأن مصطلح “شيت كوين” (Shitcoin) هو تعبير يستخدم في عالم العملات المشفرة لوصف العملات الرقمية التي يُنظر إليها على أنها عديمة القيمة أو ضعيفة من حيث الأساسيات أو غير مجدية على المدى الطويل، بينما يتم الترويج لها بشكل مبالغ فيه دون وجود فائدة واضحة.

مؤخرا أثار إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن إنشاء “احتياطي العملات المشفرة الأمريكي” جدلا واسع داخل الصناعة، حيث لم يكن الجميع راضين عن العملات الرقمية التي أُعلن عن تضمينها.

فعلى الرغم من أن البيتكوين والايثيريوم كانا ضمن القائمة، إلا أن إدراج XRP وSOL وADA أثار موجة من الانتقادات من قبل مسؤولي الصناعة والمحللين.

عبر “برايان أرمسترونغ” الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، عن اهتمامه بالفكرة لكنه تساءل عن معايير الاختيار، مشيرا إلى أن البيتكوين قد يكون الخيار الأفضل باعتباره الأبسط والأوضح كخليفة للذهب.

وأضاف أنه يمكن اعتماد مؤشر مشفر مرجح بالقيمة السوقية لتجنب التحيز.

من جانبه، أيد “راؤول بال”، مؤسس “Real Vision”، فكرة أن يتم اختيار العملات وفقا لمؤشر السوق، بحيث يظل القرار محايد ويترك للسوق تحديد الأفضل.

أما “سامسون مو”، أحد كبار داعمي البيتكوين، فقد اعتبر إدراج العملات البديلة يوما حزين على أمريكا، معتبرا أن شراء هذه العملات الرقمية على المستوى الوطني ليس خطوة موفقة.

بينما رأى “آرثر هايز”، مؤسس “BitMEX”، أن الإعلان ليس أكثر من كلام سياسي، مشيرا إلى أن الأمر لن يكون له تأثير حقيقي ما لم يحصل على موافقة الكونغرس لتمويل عمليات الشراء.

أما المحلل المعروف باسم “دون ألت”، فقد حذر من أن إدراج هذه العملات البديلة قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، لكنه في المقابل أشار إلى أن الفشل في تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى انخفاضها بنسبة 25٪.

انخفاض هيمنة البيتكوين:

أدى الإعلان إلى قفزات كبيرة في أسعار العملات المشفرة المدرجة، مما تسبب في انخفاض هيمنة البيتكوين على السوق.

حيث تراجعت نسبة هيمنتها إلى نحو 60٪ يوم الأحد، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات عند 64٪ في وقت سابق من الشهر، وفقا لبيانات “TradingView”.

لكن رغم هذا الزخم، فإن تنفيذ احتياطي العملات المشفرة الأمريكي لا يزال يعتمد على تصويت “الكونغرس”، ما يعني أن الخطة بعيدة على أن تصبح واقع ملموس في الوقت الحالي.

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