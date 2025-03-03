3 أحداث رئيسية قد تهز سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع

كان الأسبوع الماضي حافل بالتقلبات في الأسواق المالية بما فيها سوق الكريبتو، ويبدو أن الأسبوع الحالي لن يكون أقل إثارة، حيث يترقب مجتمع الكريبتو ثلاثة أحداث رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة.

هذه الأحداث تتمثل فيما يلي:

التقارير الاقتصادية وتأثيرها على السوق:

يترقب المستثمرون صدور عدة تقارير اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع، أبرزها مؤشر مديري المشتريات الصناعية والخدماتية، بالإضافة إلى بيانات سوق العمل، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر فبراير.

هذه المؤشرات تعد حاسمة في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي، وقد تؤثر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي:

من المتوقع أن يدلي تسعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات هذا الأسبوع، مما قد يوفر إشارات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة، خاصة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في 19 مارس.

وفقا لمراقبة بنك CME، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 95٪ أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، لكن أي تصريحات غير متوقعة قد تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية والعملات المشفرة.

الأوامر التنفيذية من الرئيس “ترامب”

شهدت العملات الرقمية المشفرة قفزات كبيرة عقب إعلان “دونالد ترامب” عن احتياطي العملات المشفرة الأمريكي، والذي سيشمل البيتكوين والإيثيريوم وعملات رقمية أخرى مثل XRP وSOL وADA.

أدى هذا الإعلان إلى ضخ 300 مليار دولار في السوق خلال ساعات، مما رفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 8٪ إلى 3.2 تريليون دولار.

ارتفعت البيتكوين إلى 94,900 دولار قبل أن تتراجع قليلا، بينما قفزت عملة الإيثيريوم بنسبة 10٪ لتتجاوز 2500 دولار.

من بين أكبر المستفيدين، سجلت XRP ارتفاع بنسبة 35٪ إلى 3 دولار، بينما أضافت سولانا 18٪ لتصل إلى 175 دولار، وقفزت كاردانو بنسبة 60٪ لتتجاوز 1 دولار.

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