دونالد ترامب يعلن عن احتياطي العملات المشفرة الأمريكي يضم XRP وSOL وADA وBTC وETH

كشف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يوم الأحد عن أولى التفاصيل المتعلقة بإنشاء احتياطي العملات المشفرة الاستراتيجي الأمريكي، والذي سيتضمن أصول رقمية رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة الولايات المتحدة في هذا المجال.

في إعلانه الأولي عبر منصة “Truth Social”، أشار “ترامب” إلى أن الاحتياطي سيشمل XRP وSOL وADA، لكنه لم يذكر البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH)، الأمر الذي أثار جدل واسع بين المتابعين.

وبعد ردود الفعل المختلطة من مجتمع العملات المشفرة، أوضح لاحقا أن BTC وETH سيكونان جزء أساسي من الاحتياطي أيضا.

حول ذلك صرح الرئيس “ترامب” بالقول:

سيعمل احتياطي العملات المشفرة الأمريكي على دعم هذه الصناعة الحيوية بعد سنوات من الهجمات الفاسدة من قبل إدارة “بايدن”، ولهذا السبب وجهت مرسومي التنفيذي بشأن الأصول الرقمية إلى مجموعة العمل الرئاسية للمضي قدما في الاحتياطي الاستراتيجي، والذي سيشمل XRP وSOL وADA. سأضمن أن الولايات المتحدة تصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم. نحن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!

ارتفاع أسعار XRP وSOL وADA بعد الإعلان مباشرة:

شهدت العملات المشفرة التي ذكرها “ترامب” مكاسب كبيرة بعد الإعلان:

ADA ارتفعت بأكثر من 63٪ خلال ساعتين.

ارتفعت بأكثر من خلال ساعتين. SOL ارتفعت بنسبة 23٪ .

ارتفعت بنسبة . XRP قفزت بنسبة 32٪.

في البداية، أصيب بعض أنصار BTC وETH بالإحباط بسبب استبعادهما من الإعلان الأولي.

لكن بعد توضيح “ترامب”، عادت الثقة بين مؤيدي العملات المشفرة الكبرى.

هذا ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل الرئاسية للأصول الرقمية قمة يوم الجمعة 7 مارس، تجمع ممثلين من صناعة العملات المشفرة والحكومة لمناقشة الخطوات القادمة.

دور “الكونغرس” في دعم الاحتياطي:

كانت السناتور “سينثيا لوميس” قد قدمت مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، حيث اقترحت أن تشتري وزارة الخزانة مليون بيتكوين على مدى خمس سنوات، وهو ما يمثل 5% من إجمالي عرض البيتكوين.

وسبق أن تحدثت عن هذا المشروع خلال مؤتمر البيتكوين في “ناشفيل”، حيث ألقى “ترامب” خطابا أيضا.

مع هذا الإعلان، يبرز نهج “ترامب” الداعم للعملات المشفرة، وهو تحول كبير مقارنة بالإدارات السابقة.

ومع اقتراب قمة العملات المشفرة يوم الجمعة، ستتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ هذا الاحتياطي، وما إذا كان سيؤثر على السياسة النقدية وسوق الكريبتو العالمي.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 10 % في ظرف ساعات ما جعلها تصل لغاية 3,27 تريليون دولار.

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