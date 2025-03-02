استراتيجية سايلور تحقق مكاسب بقيمة 2.6 مليار دولار من البيتكوين مع بداية عام 2025

شارك “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Strategy” (المعروفة سابقا باسم MicroStrategy) عبر منصة X، تفاصيل مكاسب شركته في البيتكوين خلال أول شهرين من عام 2025.

أوضح “سايلور” أن المكاسب المحققة هذا العام بلغت 2.6 مليار دولار، وهي أقل بكثير من المكاسب القياسية التي سجلتها الشركة في عام 2024، والتي بلغت 13.1 مليار دولار، أي ما يعادل 140,538 بيتكوين.

استراتيجية الاستثمار في البيتكوين:

وفقا للبيانات التي نشرها “سايلور”، تمتلك “Strategy” حاليا أكثر من 499,000 بيتكوين، مع نية واضحة لتجاوز حاجز 500,000 BTC قريبا.

تأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية “سايلور” لتعزيز مركز الشركة كأكبر حائز مؤسساتي للبيتكوين، وهو ما أكده في العديد من تصريحاته السابقة حول تفوق البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي.

في الساعات الماضية تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 90 ألف دولار.

اعتبر العديد من المحللين أن هذا التراجع هو تصحيح طبيعي ضمن الدورة الصعودية، لكن تصريحات “مايكل سايلور” فاجأت المجتمع، حيث قال:

بع كل شيء إذا كان لا بد من ذلك، ولكن احتفظ بالبيتكوين.

من جانبه، أبدى الخبير المالي “روبرت كيوساكي” وجهة نظر مثيرة للجدل، مشيرا إلى أن البيتكوين قد تكون عملية احتيال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدولار الأمريكي المزيف والاحتياطي الفيدرالي يمثلان عمليات احتيال أكبر تهدد الاقتصاد الأمريكي.

وصف “كيوساكي” بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه “مؤسسة إجرامية”، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، وتوقع انهيارا اقتصادي كبير، مما يعزز أهمية البيتكوين والذهب والفضة كأصول ملاذ آمن.

كما انتقد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، واصفا إياها بأنها عبارة عن أموال مصرفية.

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